Euro
9.38
Dolar
7.84
BIST 100
1,310.67
Altın
1,778.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 30.11.2020
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında vakalar ve can kayıpları artıyor
Hindistan'da vaka sayısı 9.5 milyona yaklaştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Benzer haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Bölücü terör örgütünde 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kadın cinayetleri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı

Kadın cinayetleri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu