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Sağlık, Koronavirüs

Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 74 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Serhat Zafer   | 23.09.2020
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı

Sivas


KORONAVİRÜS HABERLERİ

74 yaşındaki Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. 

Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Çubukcu, 5 günlük tedavi sonrası iyileşti.

Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Çubukcu, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Çubukcu, 14 günü evinde karantinada geçirecek.

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