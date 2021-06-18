SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.
Ankara
SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi. Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.