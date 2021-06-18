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Sağlık, Koronavirüs

SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.

Arife Yıldız Ünal   | 18.06.2021
SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı

Ankara

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi. Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

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