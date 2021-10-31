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Sağlık, Koronavirüs

Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalardan Adem Arğan, "Aşı olsaydım şu anki durumu yaşamazdım. 50 gündür çok zorlu bir süreç yaşıyorum. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Mehmet Fatih Aslan   | 31.10.2021
Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan / AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, hastalığa yakalanan ve ağır geçirenler, aşı yaptırmadıkları için pişmanlıklarını dile getiriyor.

Kentte, "hastalığa yakalanmayacakları", "hastalığı kolay atlatacakları" gibi düşüncelerle ya da karşıt görüşlerin etkisiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayanların sayısı oldukça yüksek.

Kovid-19 aşı haritasında yüzde 52,9 ile son sırada ve kırmızı kategoride yer alan kentte, hastalığa yakalananların büyük bölümü hastanelere başvuruyor.

Kimi yoğun bakımda kimileri de serviste günlerce tedavi görüp, hastalığın acı tecrübesini yaşayanlar, aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde tedavisi süren 42 yaşındaki Adem Arğan, virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini, şikayetlerinin artması üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Hastalık nedeniyle zor bir süreç yaşadığını belirten Arğan, "Nefes darlığı yaşayınca hastanede yatışım yapıldı. Nefes almadığım için boğulacak gibi oluyordum." dedi.

Arğan, hastanede gördüğü tedavi sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini anlatarak, nefes darlığının halen devam ettiğini ifade etti.

Uzun süredir hastanede bulunduğunu kaydeden Adem Arğan, şöyle konuştu:

"50 günden bu yana hastanede yatıyorum, tedavim devam ediyor. Virüs, akciğerime zarar vermiş, bu nedenle nefes darlığım devam ediyor. Şehir dışında olduğum için aşı olmayı ihmal ettim. Şehre döndükten 5 gün sonra hastalığı kaptım. Aşı olsaydım şu anki durumu yaşamazdım. 50 gündür çok zorlu bir süreç yaşıyorum. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Kim aşı olmamışsa mutlaka gidip aşısını yaptırsın, hemen en yakın sağlık kuruluşunda aşı olmalarını tavsiye ediyorum"

Arğan, bir süre daha hastanede tedavisinin devam edeceğini dile getirdi.

"Uygun zaman geldiğinde aşı olacağım"

Hastalardan 45 yaşındaki Ayşe Baysal da tarlada çalışırken ortak eşya kullanımı nedeniyle virüsün bulaştığını düşündüğünü söyledi.

Bir haftadan bu yana hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Baysal, "Mevsimlik tarım işçisi olduğum için aşı yaptıramadım. 6 aydır şehir dışındaydık, döndüğümüz gibi hemen hastalığa yakalandım. Aşı olma fırsatı yakalayamadım ama şimdi büyük pişmanlık yaşıyorum. Aşı olmadığım için kalabalığa girer girmez hastalığa yakalandım. Çok pişman oldum. İnşallah iyileşir iyileşmez, aşıya uygun zaman geldiğinde aşı olacağım." dedi.

Hastalık nedeniyle bütün vücudunun ağrıdığını, daha önce böyle bir acı çekmediğini anlatan Baysal, "Dizlerim, belim, ciğerlerim hepsi ağrıdı, sanki ölüyordum. Öleceğimi hissettim. Gerçekten aşının önemi burada ortaya çıkıyor. Çocuklarım aşı olmuştu, onlar hastalanmadı ama ben hastalandım. Eşim de beni hastaneye getirdiği gün aşısını yapacaktı. Ben hastaneye yatınca görüşemedik." diye konuştu.

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