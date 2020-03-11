Euro
7.02
Dolar
6.19
BIST 100
99,146.28
Altın
1,665.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde herhangi koronavirüs vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Rauf Maltaş   | 11.03.2020
Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da koronavirüs olduğu" yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

İddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüsün ülkemizde bir vatandaşımızda görüldüğünü açıklamasının ardından, art niyetli bazı çevrelerce çarpıtma girişimlerinde bulunulduğu ve Bakanımızın sosyal medya hesabı görüntülerine montajlanan asılsız ifadelerle, virüs tespit edilen vatandaşımızın ilimiz Eyyübiye ilçesinde olduğu şeklinde asılsız iddialara yer verildiği görülmüştür. İlimiz genelinde şu ana kadar yeni tip koronavirüs taşıyan herhangi vakaya rastlanmamış olup, şüphe üzerine hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bu yönde yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır."

Açıklamada, koronavirüse karşı ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanarak, "Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, panik oluşturabilecek maksatlı paylaşımlara halkın itibar etmemesi istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

ABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Engelini ampute futbolla aşmaya çalışıyor

Engelini ampute futbolla aşmaya çalışıyor
Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı