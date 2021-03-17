Euro
8.92
Dolar
7.50
BIST 100
1,585.34
Altın
1,734.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”ne katılıyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor
logo
Yaşam

Halfeti'nin endemik bitkisi 'karagül' tescillendi

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Eşber Ayaydın   | 17.03.2021
Halfeti'nin endemik bitkisi 'karagül' tescillendi

Şanlıurfa

Halfeti Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendine özgü rengi ve kokusunu, yetiştiği topraktan alan karagülün tescillenmesi için Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın girişimleriyle 18 Eylül 2019'da başvuru yapıldı.

Filmlere, dizilere konu olan ve yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Karagül'ün ilçe için çok önemli olduğuna değinen Albayrak, "Karagülümüz ilçemize gelen tüm konuklarımızın ilgisini çekiyor. Kendine özgü koku ve görünümünü yetiştiği topraktan alıyor. Karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya, çikolata, sabun ve krem gibi ürünler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, tescil sürecinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi
Meksika AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edecek
Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi
Trump'tan tüm Amerikalılara 'Kovid-19 aşısı olun' tavsiyesi

Benzer haberler

Halfeti'nin endemik bitkisi 'karagül' tescillendi

Halfeti'nin endemik bitkisi 'karagül' tescillendi

Şanlıurfalı hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor

Çakıl taşlarından yapılan Müslüm Gürses bibloları beğeni topluyor

Adana'da emekli noteri dördüncü kez dolandırmak isterken yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana'da emekli noteri dördüncü kez dolandırmak isterken yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Suruç Ovası'nda dikilen lavantalar hem istihdam hem gelir kapısı olacak

Suruç Ovası'nda dikilen lavantalar hem istihdam hem gelir kapısı olacak