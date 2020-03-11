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Ekonomi, Koronavirüs

Koronavirüs tehlikesi e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, "E-ticaret pazarımızda temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Zeynep Kahveci   | 11.03.2020
Koronavirüs tehlikesi e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

İstanbul

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 ve beraberinde getirdiği tedirginliğin, birçok sektörü ve Çin merkezli tedarik zincirini ciddi anlamda etkilediğini vurguladı.

Avrupa'da Kovid-19 salgını ve karantina kararlarının etkisiyle perakende sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Ekmekçi, birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşandığını kaydetti.

Ekmekçi, bu artışın salgın tehlikesi devam ettikçe artacağının öngörüldüğünü aktararak, "Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarının, krizin tetiklemesi ile birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

"e-ticarette Kovid-19 kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmedi"

Emre Ekmekçi, vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla Türkiye'de günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmediğine işaret ederek, insanların geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM'lerde gezebildiğini ve perakende mağazalarında alışveriş yapabildiğini bildirdi.

Türkiye'de e-ticarette Kovid-19 kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlendiğini belirten Ekmekçi, "Buna karşın olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

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