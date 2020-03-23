Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.
Ankara
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını kaydetti.
Yeni 32 bin personelin alımını da onayladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020
32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az. https://t.co/rJBhfgfDIO