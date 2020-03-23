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Politika, Koronavirüs

Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.

Muhammet Emin Horuz   | 23.03.2020
Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını kaydetti.

Yeni 32 bin personelin alımını da onayladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

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