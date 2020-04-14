Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bireyleri alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 5 yeni kamu spotu hazırladı.
Ankara
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bireyleri alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 5 yeni kamu spotu hazırladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırlandı.
Kamu spotlarında mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarılara yer verildi, kronik hastalığı bulunanların daha da dikkatli olması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.