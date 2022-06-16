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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ülke genelinde 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 16.06.2022
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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