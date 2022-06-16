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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da sonbaharda 4. doz Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Kovid-19 salgınında tüm halka 4. doz aşı uygulamasına başlanacağını söyledi.

Şenhan Bolelli   | 16.06.2022
İspanya'da sonbaharda 4. doz Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak

Madrid

Darias, bir İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, tüm halka Kovid-19'da 4. doz aşı yapılması kararı alındığını, henüz net olarak tarih belirlenmese de sonbaharda aşılamanın başlatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yeni aşıların, mevcut durumda İspanya'da görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 45'ine karşılık gelen BA.4 ve BA.5 gibi Omicron'un alt varyantlarına uyumlu olduğu belirtildi.

İspanya'da salgının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 12 milyon 515 bin 127'ye ulaşırken, son 7 günde 35 bin 88 kişide virüs tespit edildi.

Mevcut durumda 342'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 763 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görüyor.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 75'ini oluşturan 70 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sinde 3. doz aşı süreci tamamlanmıştı.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 93'üne de en az iki doz aşılama yapıldı.

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