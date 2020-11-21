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Basketbol, Koronavirüs

Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süha Gür   | 21.11.2020
Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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