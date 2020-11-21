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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 431 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 431 artarak 44 bin 328 oldu.

Muhammet Kurşun   | 21.11.2020
İran'da son 24 saatte 431 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 431 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 12 bin 931 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 44 bin 328'e vaka sayısının da 841 bin 308'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 778'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 596 bin 136 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 747 bin 325 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti. Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak olacak.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.

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