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Türkiye, Koronavirüs

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı İnönü Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Orhan Yoldaş   | 21.11.2020
Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı İnönü Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı

Malatya

Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gönüllülere uygulanmaya başlandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, AA muhabirine, gönüllü vatandaşların Kovid-19 aşı denemesine katılabildiğini söyledi.

"Aşı yapılanlarla ilgili herhangi bir komplikasyon, yan etki görülmedi"

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının iki ay önce kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldığını hatırlatan Beytur, şöyle konuştu:

"Aşı yapılanlarla ilgili herhangi bir komplikasyon, yan etki görülmedi. Dünden itibaren sağlık çalışanları dışındaki gönüllülerde de Kovid-19 aşı çalışması başlatıldı. Aşı çalışmasına katılmak isteyenler 'covid@inonu.edu.tr' adresinden bize ulaşırsa gerekli kayıt yapılacak. Aşı, Kovid-19 hastalığına yakalanmamış 18 yaş üstündeki sağlıklı gönüllülerde deneniyor."

Aşı uygulanmasına gönüllü katılmak isteyenlerin randevu alması gerektiğini anlatan Beytur, "Gönüllülerin öncelikle bize mail ile ulaşması daha iyi olur. Çünkü belki gönüllü kişinin şartları uymayacak, aşı çalışmasına katılamayacak ve hastaneye boş yere gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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