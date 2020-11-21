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Dünya

Putin: Kovid-19, Büyük Buhran'dan bu yana görülmeyen sistematik bir ekonomik kriz başlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluğun dünya için en büyük tehlikeler olduğunu belirterek, “Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 21.11.2020
Putin: Kovid-19, Büyük Buhran'dan bu yana görülmeyen sistematik bir ekonomik kriz başlattı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığındaki G20 Zirvesi'ne video konferans yoluyla katıldı.

Kovid-19 ile mücadelede G20 ülkelerinin önemine işaret eden Putin, “Ülkelerimiz, dünya ekonomisi için toplam 12 trilyon dolarlık teşvik paketi oluşturdu. Ayrıca, öncelikli tıbbi ihtiyaçlar için 21 milyar dolarlık seferberliğe katkıda bulunduk, aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için uluslararası iş birliği başlattık.” diye konuştu.

Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların küresel ekonomiye önemli zararlar verdiğini anlatan Putin, “Salgın önlemleri nedeniyle Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı. Dünya, 2020’de eşi benzeri görülmemiş zorluklar yaşadı.” ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşanan zorluklar nedeniyle dünyanın işsizlik ve yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Putin, “Bazı olumlu sinyallere rağmen, salgın nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluk dünya için en büyük tehlikeler. G20'nin rolü bu tehlikeleri bertaraf etmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin konuşmasında, G20 ülkelerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde reform yapılması çağrısı da yaptı.

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