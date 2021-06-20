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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmalarını tavsiye etti.

Muhammed Boztepe   | 20.06.2021
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın." ifadelerini kullandı.

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