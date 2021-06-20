Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmalarını tavsiye etti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın." ifadelerini kullandı.
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Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2021