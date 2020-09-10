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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor
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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32." dedi.

İbrahim Halil Yakut   | 10.09.2020
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67 Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Van


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır." dedi.

Bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız."

Sağlık Bakanı Koca, "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum." diye konuştu.

Koca: "İstanbul'da toplam 2 bin 16 yatak olan 2 pandemi hastanesini bu süreçte açtık. İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

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