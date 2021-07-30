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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Bakan Koca "Van ve Erzurum'un, kırmızı kategorisinden turuncu kategorisine, Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı'nın da turuncu kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçtiği" bilgisini verdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.07.2021
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında, turuncu ve sarıya geçen iller hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bazı illerin Kovid-19 riski açısından son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti."

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