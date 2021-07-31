Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sefa Şahin   | 31.07.2021
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.

Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi, 400 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak

Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı