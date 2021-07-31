Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.
Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor: “Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." pic.twitter.com/n1AfvE5W4q— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021
Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.