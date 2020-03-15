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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır

Sağlık Bakanı Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 15.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır

Ankara

Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

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