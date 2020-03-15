Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır
Sağlık Bakanı Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım." dedi.
Ankara
Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:
"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."
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