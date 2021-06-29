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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."

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