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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.08.2021
Sağlık Bakanı Koca: Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."

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