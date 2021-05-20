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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var

Mümin Altaş   | 20.05.2021
Sağlık Bakanı Koca: Günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,"Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına  düştü." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.

Yerli Kovid-19 aşısı

Sağlık Bakanı Koca, Süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir." dedi.

"Haziranda 20 yaşa kadar inmek istiyoruz"

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Aşılama oranı 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. Haziranda 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz."

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