Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.
Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. pic.twitter.com/IigA68rSYx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020
"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı. Koca, gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti." haberini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.