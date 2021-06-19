Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 19.06.2021
Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu

Ankara

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor
Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını bildirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu

Brüksel mahkemesi, AstraZeneca'nın 27 Eylül'e kadar AB'ye 50 milyon doz aşı sağlamasına hükmetti

﻿İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak

Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı
Türk hekimler Suriye’de tecrübelerini paylaşacak

Türk hekimler Suriye’de tecrübelerini paylaşacak
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı