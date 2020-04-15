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Türkiye, Koronavirüs

Market kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market denetimlerinde, 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Orhan Onur Gemici   | 15.04.2020
Market kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 81 il valiliğine 24 Mart'ta gönderilen genelgeyle il ve ilçelerdeki tüm marketlerin saat 09.00-21.00 arasında hizmet vereceği, içerideki müşteri sayısının doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı, markete girmek için bekleyenler arasında en az bir metre mesafe olması gerektiği, müşteri ve market çalışanlarının maske takmalarının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Genelge kapsamında polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde faaliyet gösteren 35 bin 868 market ve süpermarketin denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu denetimlerde genelgede belirtilen açılış kapanış saati, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uymamak ile marketteki müşteri sayısının hizmet sunulan alanın onda birinden fazla olması ve sebze meyve reyonlarında ürünlerin elle seçilmesi gibi nedenlerden 1183 iş yeri işletmecisi/müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı."

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