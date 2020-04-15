THY kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk Hava Yolları kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.
Tedavisi için donör arandığı duyurulan Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Rahmet-i Rahman’a kavuşan Kaptanımız, Serdar Gündoğdu'ya yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm üyelerimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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