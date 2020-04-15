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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Çanakkale’nin Çan ilçesinde koronavirüs tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan 3 kuşak aile Çan Devlet Hastanesi’nden taburcu ediliyor
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Türkiye

THY kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzzet Taşkıran   | 15.04.2020
THY kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Tedavisi için donör arandığı duyurulan Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Rahmet-i Rahman’a kavuşan Kaptanımız, Serdar Gündoğdu'ya yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm üyelerimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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