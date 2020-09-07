Euro
8.82
Dolar
7.47
BIST 100
1,096.81
Altın
1,929.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.

Mücahit Oktay   | 07.09.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 980 artışla 6 milyon 462 bin 189'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 726 bini, yapılan test sayısı ise 87 milyon 490 bini geçti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 224 bin 14 vakayla Hindistan, 4 milyon 137 bin 606 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 738 bin 154 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 667 bin 650 vakayla Teksas ve 646 bin 431 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 72 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

Putin ve Kral Selman petrol piyasalarını görüştü

Assange ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı

Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar

Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
Ampute Futbol Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ampute Futbol Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Floyd protestolarının 100. gününde 59 kişi gözaltına alındı

ABD'de Floyd protestolarının 100. gününde 59 kişi gözaltına alındı