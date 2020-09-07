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Ekonomi

Putin ve Kral Selman petrol piyasalarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgını ve petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı açıklandı.

Emre Gürkan Abay   | 07.09.2020
Putin ve Kral Selman petrol piyasalarını görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Kral Selman, görüşmede petrol piyasalarına dair görüş alışverişinde bulundu.

Putin ve Kral Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yürütülen iş birliğine dair memnuniyetlerini dile getirirken, bu alanda yakın iş birliğinin devam edeceğini teyit etti.

Rusya tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ortak üretimine dair konuların da ele alındığı görüşmede, salgına ve salgının küresel ekonomiye etkilerine karşı atılabilecek ortak adımlar da istişare edildi.

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