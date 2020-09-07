Euro
8.82
Dolar
7.47
BIST 100
1,096.81
Altın
1,929.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu. İyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi.

Selma Kasap   | 07.09.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu. 1047 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 günde 26 bin 560 arttı
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında gerileme sürüyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

Putin ve Kral Selman petrol piyasalarını görüştü

Putin ve Kral Selman petrol piyasalarını görüştü
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar

Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
Ampute Futbol Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ampute Futbol Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı