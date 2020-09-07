Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu. İyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu. 1047 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi.
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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