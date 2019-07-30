Euro
6.22
Dolar
5.57
BIST 100
103,088.20
Altın
1,428.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sertaç Bulur   | 30.07.2019
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açılamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

'İnsan ticareti mağdurlarına' destek hizmeti

İkna edilerek teslim olan teröristlerin sayısı arttı

Hakkari'de 3300 rakımlı yaylada kano yaptılar

Hakkari'de 3300 rakımlı yaylada kano yaptılar
'3 bin kadın personel alacağız'

'3 bin kadın personel alacağız'
Hakkari'de PKK'lı bir terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı bir terörist teslim oldu