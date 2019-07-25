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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Celal Gök olduğu belirlendi.

25.07.2019
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğunun tespit edildiği kaydedildi. 

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