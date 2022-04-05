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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Mehmet Tosun   | 05.04.2022
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk komandolarınca etkisiz hale getirildi.

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