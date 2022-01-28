Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı
Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit ettikleri teröristlerin Ankara'daki adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı belirlenen yabancı uyruklu E.E, C.H.E. ve H.A. yakalandı.
Aramalarda örgütsel faaliyetlere ilişkin fotoğraflar ve videolar ele geçirildi.
Teröristler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.