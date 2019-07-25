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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakan Atilla'nın yaşadığı süreç hepimizi üzdü ve kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz. Yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır." dedi.

25.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakan Atilla'nın yaşadığı süreç hepimizi üzdü ve kırdı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir." dedi.

"Hakan Atilla bizim evladımızdır"

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra Türkiye'ye dönen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yaşadığı süreci değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz. Yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. (Hakan Atilla'ya) 'Önce ailenle tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyorum, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' dedik."

Rusya'nın vize kararı

Erdoğan, Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasına ilişkin, "Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir." diye konuştu.

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