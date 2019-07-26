Euro
6.28
Dolar
5.64
BIST 100
102,843.20
Altın
1,421.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan "TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı" programına katılıyor
logo
Politika

Bakan Soylu Arnavutluk'ta

İçişleri Bakanı Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lleshaj ile bir araya geldi.

Muhammed Boztepe   | 26.07.2019
Bakan Soylu Arnavutluk'ta

Tiran

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Lleshaj ile bir araya geldi.

Soylu ve Lleshaj, Bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

Bakan Soylu Arnavutluk'ta

Bakan Soylu Arnavutluk'ta

Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha huzurlu

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Biri gri kategoride aranan 5 terörist teslim oldu

Biri gri kategoride aranan 5 terörist teslim oldu
Düzensiz göçmenlerin 'umuda yolculukları' yarım kaldı

Düzensiz göçmenlerin 'umuda yolculukları' yarım kaldı
'Herkes oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecek'

'Herkes oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecek'