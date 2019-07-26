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Cumhurbaşkanı Erdoğan "TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı" programına katılıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Enes Kaplan   | 26.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

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