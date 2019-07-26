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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılmak üzere bugün Tunus'a gidecek.

Mümin Altaş   | 26.07.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fuat Oktay, başkent Tunus'ta yarın toprağa verilecek Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenazesine katılacak.

Sibsi'nin cenaze törenine birçok devlet başkanı ve yabancı heyetin katılımı bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Sibsi'nin cenazesine katılacak devlet başkanları ve muhatapları ile görüşmeler yapması planlanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 93 yaşında, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.






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