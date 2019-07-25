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Biri gri kategoride aranan 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 25.07.2019
Biri gri kategoride aranan 5 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde terör örgütüne yönelik başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı kaydedildi. 

Açıklamada, Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 5 teröristten 4'ünün ikna yoluyla, birinin de kendiliğinden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim olduğu bildirildi. 

İkna yoluyla teslim olan teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle arandığı açıklamada ifade edildi.

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