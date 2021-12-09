Dolar
13.73
Euro
15.55
Altın
1,784.81
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,004.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.

Yusuf Böyük   | 09.12.2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı

Manisa

Üniversiteden yapılan açıklamayla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü "COVID-19 Aşı İzlem Çalışması"nın "Ara Sonuçları" kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.

İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.

Sadece 2 doz Sinovac uygulananlarda, son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği yüzde 27,6’ya düştü. Açıklamada iki doz Sinovac uygulananlara mutlaka 3'üncü doz aşı tavsiye edildi.

Açıklamada 3 doz Sinovac uygulanmış kişilerde mutlaka 4'üncü hatırlatma dozuna gereksinim duyulduğuna işaret edilerek burada 4'üncü doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan BioNtech tercih edilmesi önerildi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarınca yürütülen araştırmanın gerçek yaşam bulgularının 3'üncü doz aşı sonrası 6'ncı ay izlem verilerine göre değerlendirileceği ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı
Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı

Türk Devletleri Teşkilatı, Burkina Faso ve Togo'ya Kovid-19 aşısı hibe etti