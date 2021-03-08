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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi sonunda PCR testi zorunluluğu olmayacak

Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi PCR testi yapılmadan, Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilenler ile temaslılarının izolasyon ve karantina süresi ise PCR testinin negatif çıkmasının ardından sona erecek.

Ahmet Sertan Usul   | 08.03.2021
Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi sonunda PCR testi zorunluluğu olmayacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde bazı güncellemeler yapıldı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenler için izolasyon süresinin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılması zorunlu olmayacak. Bu kişilerin temaslılarının 10 günlük karantinaları da herhangi bir semptom yoksa bu sürenin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılmadan sonlandırılacak.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslılarıyla ilgili karantina ve izolasyon önlemleri, daha önce rehberde belirtildiği şekilde sürdürülecek.

Bu çerçevede, Kovid-19'un Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilenlerin temaslılarının en az 10 günlük karantina süreleri, PCR testinin negatif çıkmasının ardından sona erdirilecek.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı vakalarının izolasyonu da en az 10'uncu güne kadar devam ettirilecek. PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyon sonlandırılacak.

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