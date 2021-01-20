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Koronavirüs

Kovid-19 vakalarının azalmasına sevinen doktorun sosyal medyadaki "oh be" paylaşımı ilgi gördü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının azalmasına sevinen Uzman Doktor Deniz Heppekcan'ın, yoğun bakım servisindeki boş yatakların fotoğrafını çekip "oh be" notuyla sosyal medyada paylaşması beğeni topladı.

Esmer Geçal   | 20.01.2021
Kovid-19 vakalarının azalmasına sevinen doktorun sosyal medyadaki "oh be" paylaşımı ilgi gördü

Kocaeli

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Doktor Heppekcan, yoğun bakım servisindeki boş yatakların fotoğrafını çekerek "oh be" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Vaka sayılarının azalması karşısında büyük mutluluk yaşayan Heppekcan'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Deniz Heppekcan, AA muhabirine, salgının başladığı mart ayından bu yana bütün sağlık çalışanlarının ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Ekim ve kasım aylarında özellikle yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğunu, aralık ayındaki kısıtlamalarla vaka ve hasta sayılarında azalma yaşandığını belirten Heppekcan, "Son dönemde vaka sayılarında ciddi düşüş oldu. Biz de sağlık çalışanları olarak 'oh be' dedik. Sağlık Bakanlığı yeniden izinlerimizi açtı." diye konuştu.

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