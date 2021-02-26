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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerin, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olduğunu söyledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.02.2021
Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

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Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay
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