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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanı Koca'nın video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler ve normalleşme sürecine uyum değerlendirilecek.

Duygu Yener   | 08.07.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek.

Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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