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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 134 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi.

Islam Doğru   | 08.07.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 134 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABDKovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 361 artarak 3 milyon 98 bin 311'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 674 bin 655 vakayla Brezilya, 750 bin 580 vakayla Hindistan ve 700 bin 792 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 423 bin 493 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 292 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 287 binden fazla vakayla California ve 219 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 38 milyon 816 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 355 bini geçti.

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