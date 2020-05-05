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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Fatih Gazioğlu   | 05.05.2020
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.

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