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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 233'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 327'ye, Filistin'de 23'e yükselirken, Bahreyn ve Fas'ta ise vaka sayıları arttı.

Ekrem Biçeroğlu,Muhammed Semiz   | 08.07.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1210 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 233'e, vaka sayısının da 50 bin 207'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1005 artarak 32 bin 5'e ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 445 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki can kaybının 327'e, vaka sayısının da 53 bin 45'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 568 artarak 42 bin 282'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 475 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Böylece toplam can kaybının 23'e, vaka sayısının da 5 bin 567'ye yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 500 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 30 bin 321'e çıktığını bildirdi.

Bakanlık, iyileşen sayısının ise 392 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla 25 bin 570 olduğunu belirtti.

Bahreyn'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 98 kişi yaşamını yitirdi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 123 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 14 bin 730'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 209 artarak 10 bin 848'e ulaştığı kaydedildi.

Fas'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 240 kişi yaşamını yitirdi.

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