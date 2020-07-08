Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2059'a yükseldi.
İstanbul
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 2059'a, vaka sayısının da 220 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 158 bin 50'ye ulaştığı bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.