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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2059'a yükseldi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Çağrı Koşak   | 08.07.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. 

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 2059'a, vaka sayısının da 220 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 158 bin 50'ye ulaştığı bilgisi verildi.

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