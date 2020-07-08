Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,863.10
Altın
1,811.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü

übnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ile askeri iş birliğini görüştü.

Mahmut Geldi   | 08.07.2020
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mişel Avn, ülkesini ziyaret eden CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'ta bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ABD ile Lübnan ordularının donanma ve askeri eğitim alanındaki iş birliğinden övgüyle söz eden Avn, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin daha da ileri taşınması temennisinde bulundu.

Avn, Lübnan ordusunun 2017'de Suriye sınırı yakınında terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyon sırasında da ABD'den destek aldığını hatırlattı.

McKenzie de ABD'nin, ülkesinin bağımsızlık ve egemenliğini savunan Lübnan ordusuna desteğinin süreceğini söyledi.

Hizbullah destekçilerinden ABD'li heyete protesto

Öte yandan Beyrut'ta toplanan Hizbullah destekçisi bir grup, ABD'li askeri heyetin Lübnan ziyaretini protesto etti.

ABD'li heyetin Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Beyrut'ta geçiş güzergahında bir grup eylemci tarafından düzenlenen gösteride, Hizbullah flamaları eşliğinde ABD karşıtı sloganlar atıldı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, McKenzie ve beraberindeki heyetin, Lübnanlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'a bir günlük ziyarette bulunduğu ifade edildi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 134 bini geçti
Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü

Lübnan'da protestolar eşliğinde kurulan 'kurtarma hükümetinin' vadesi doldu mu?

Lübnan'da ekonomik kriz, halkın yarısını yoksullukla tehdit ediyor

Lübnan'da 'işsizlik ve elektrik kesintileri' protesto edildi

Lübnan'da 'işsizlik ve elektrik kesintileri' protesto edildi
Lübnan'da Şii Hizbullah örgütünün 'silahsızlanması' için gösteri düzenlendi

Lübnan'da Şii Hizbullah örgütünün 'silahsızlanması' için gösteri düzenlendi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı