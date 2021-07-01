Euro
10.29
Dolar
8.65
BIST 100
1,370.19
Altın
1,774.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Yaşam, Koronavirüs

İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik

İstanbul'da, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasının ardından taş ve kağıt oyunlarının serbest bırakıldığı kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik başladı.

Berk Özkan   | 01.07.2021
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmeciler, maskesi olmayan müşterileri iş yerlerine almadı. İş yerlerinin girişlerine dezenfektan makineleri konuldu. Her masada ise dezenfektan bulunduğu görüldü.

Kahvehanede oyun oynayan 77 yaşındaki İbrahim Arınık, çocuk yaşlardan beri bu mekanlara gittiğini, pandemi sürecinde oyun oynamayı özlediğini ve 2 senedir oynayamadıklarını unuttuğunu söyledi.

Pandemi sürecinin oldukça zor geçtiğini kaydeden Arınık, "Devamlı evde oturduk. Dışarıya çıkamadık. Zor geçti. Azaldı kahve olayımız da. Eskisi gibi sık sık kahvede olmayacağım." dedi.

Arınık, özlediği arkadaşlarını görmenin mutluluğunu da yaşadığını belirtti.

70 yaşındaki Hüseyin Uçar ise bu süreçte oldukça zorlandığını anlatarak, "Sağlığımız açısından ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yaptık. İstirahat ettik bir yerde. Kahveden çok, arkadaşlarımızı özlemişiz." diye konuştu.

Oyun oynayarak, "kurtlarını döktüklerini" dile getiren Uçar, "İnsanlar hür olduğu zaman mutlu oluyor. Kahvehaneye zaman zaman geliyorum. Pandemi süreci de sıkıntılı geçti. Yeniden kısıtlama gelirse, devletimiz ne derse ona uyarız." ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki İşletmeci Bayram Çoban ise pandemi sürecinde genelde evde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"1.5 yıldır genellikle kapalıydık. Umarım bundan sonra iyi olur. Oyuna daha yeni başlıyorlar bugün. 2 masamız var. Onlarla idare etmeye çalışacağım. Çok zorluk çektik. 6 bin lira kirası var buranın. Kirayı yetiştiremiyoruz. Oyunlar kahvehaneye neşe getiriyor. Açtık bakalım hayırlısıyla. Uzun zamandır görmediğimiz, 1 yıldır görmediğim müşterilerim de var."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi
Almanya Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı

Benzer haberler

İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik

İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik

Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının 'insani felakete' dönüşmesinden endişe ediliyor

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının 'insani felakete' dönüşmesinden endişe ediliyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı